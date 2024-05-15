В Москве и Сочи появились первые отели Muslim Friendly

Две гостиницы в России прошли сертификацию Muslim Friendly. Первые такие сертификаты получили сочинская "Роза Хутор" и московская "Измайловская".

Первые сертификаты Muslim Friendly получили две российские гостиницы, на соответствие стандарту их проверяло Роскачество.

"В настоящий момент нами завершен процесс сертификации двух гостиниц - это "Роза Хутор" в Сочи и гостиница "Измайловская" в Москве. Это разные категории и разные регионы, как раз для того, чтобы посмотреть, как хорошо этот стандарт внедряется в работу"

– глава Роскачества Максим Протасов

Сертификация по новому для России стандарту началась в прошлом месяце, в настоящее время в очереди на сертификацию находятся 30 заведений - не только отели, но рестораны и другие объекты.

Стандарт был разработан совместно Центром компетенций Халяль при Роскачестве и муфтиятами российских регионов. Так, в отелях мусульманским гостям будет предоставляться Коран и коврики для совершения намаза, в мини-баре в номере должен отсутствовать алкоголь. Также заведения Muslim Friendly должны иметь халяльные блюда в меню.

Перед РФ стоит задача войти в число мировых лидеров по эффективности внедрения стандарта Muslim Friendly, передает РИА Новости.

В будущем в России планируется создать для туристов-мусульман информационный портал, где они смогут найти учреждения разных категорий, которые соответствуют стандарту Muslim Friendly.