Сертификация Халяль объектов туризма заработает в полную силу в 2025 году

В Росаккредитации назвали сроки начала аккредитации органов, которые будут заниматься сертификацией Халяль туристических объектов, например, гостиниц. Это позволит улучшить показатели по туристическому потоку.

Сертификация Халяль в области туризма начнет действовать в России в следующем году, рассказали в Росаккредитации.

Подробности озвучил глава ведомства Назарий Скрыпник.

"Росаккредитация запустит схему аккредитации органов по сертификации туристических услуг Халяль в сентябре 2025 г"

– чиновник

Скрыпник подчеркнул, что такая система даст возможность потребителям доверять тем, кто предоставляет халяльные туристические услуги. Это, в свою очередь, даст толчок развитию туризма в целом.

В Росаккредитации уточнили, что из 20 тыс гостиниц 13 утверждают, что отвечают стандартам Халяль. Они расположены в Москве, Петербурге, Казани и Сочи. С запуском новой системы они смогут подтвердить соответствие требованиям Халяль.

В течение 2024 года будут приняты общероссийские стандарты туристических услуг Халяль, добавили в ведомстве.