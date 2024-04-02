Сертификация Халяль объектов туризма заработает в полную силу в 2025 году

Сертификация Халяль в области туризма начнет действовать в России в следующем году, рассказали в Росаккредитации.
Подробности озвучил глава ведомства Назарий Скрыпник.
"Росаккредитация запустит схему аккредитации органов по сертификации туристических услуг Халяль в сентябре 2025 г"
– чиновник
Скрыпник подчеркнул, что такая система даст возможность потребителям доверять тем, кто предоставляет халяльные туристические услуги. Это, в свою очередь, даст толчок развитию туризма в целом.
В Росаккредитации уточнили, что из 20 тыс гостиниц 13 утверждают, что отвечают стандартам Халяль. Они расположены в Москве, Петербурге, Казани и Сочи. С запуском новой системы они смогут подтвердить соответствие требованиям Халяль.
В течение 2024 года будут приняты общероссийские стандарты туристических услуг Халяль, добавили в ведомстве.