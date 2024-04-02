Вестник Кавказа

Сертификация Халяль объектов туризма заработает в полную силу в 2025 году

Посетительницы выставки Халяль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Росаккредитации назвали сроки начала аккредитации органов, которые будут заниматься сертификацией Халяль туристических объектов, например, гостиниц. Это позволит улучшить показатели по туристическому потоку.

Сертификация Халяль в области туризма начнет действовать в России в следующем году, рассказали в Росаккредитации.

Подробности озвучил глава ведомства Назарий Скрыпник.

"Росаккредитация запустит схему аккредитации органов по сертификации туристических услуг Халяль в сентябре 2025 г"

– чиновник

Скрыпник подчеркнул, что такая система даст возможность потребителям доверять тем, кто предоставляет халяльные туристические услуги. Это, в свою очередь, даст толчок развитию туризма в целом.

В Росаккредитации уточнили, что из 20 тыс гостиниц 13 утверждают, что отвечают стандартам Халяль. Они расположены в Москве, Петербурге, Казани и Сочи. С запуском новой системы они смогут подтвердить соответствие требованиям Халяль.

В течение 2024 года будут приняты общероссийские стандарты туристических услуг Халяль, добавили в ведомстве.

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