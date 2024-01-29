Национальный стандарт халяль скоро заработает в России

На выпущенные в России товары и услуги скоро – уже с осени – можно будет получать сертификат халяль: необходимый приказ издал Росстандарт.

Росстандарт утвердил российский стандарт халяль, говорится в сообщении Росаккредитации.

Он вступит в силу с первого сентября. Документ определяет требования к соответствующим органам, связанные с выдачей сертификатов халяль.

"ГОСТ Р 70402-2024 устанавливает требования к деятельности органов по сертификации продукции, процессов и услуг халяль, в том числе с учетом стандартов халяль Организации по стандартизации Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GSO) и Института стандартизации и метрологии исламских государств (SMIIC) Организации исламского сотрудничества (OIC)"

– ведомство

В сообщении уточняется, что в РФ насчитывается более 20 млн мусульман, во всем мире же живет порядка 2 млрд исповедующих ислам.

В Росаккредитации уточнили, что система сертификатов халяль, которые смогут получить производители товаров и те, кто оказывает услуги, поможет гарантировать их соответствие нормам ислама.

Работа над созданием стандарта велась на протяжении нескольких лет.