Россия и Казахстан взаимно признают сертификаты халяль

Сотрудничество России и Казахстана в рамках оборота халяльной продукции получило новый импульс. Профильные ведомства обеих стран договорились о сотрудничестве и подписали соответствующее соглашение.

Российские сертификаты продукции халяль будут признаваться в Казахстане, а казахстанские – в РФ, следует из соглашения, подписанного отвечающими за эту сферу ведомствами обеих стран.

"Соглашение между Центром компетенций халяль при Роскачестве и "Ассоциацией халал индустрии Казахстана" предусматривает работу по совместной национальной и межгосударственной стандартизации, проведение обучающих мероприятий, форумов и популяризационных мероприятий"

– Роскачество

В российском ведомстве уточнили, что если Москва и Астана признают сертификаты друг друга, то потребители начнут больше доверять халяльной продукции, ее популярность вырастет, что позитивно повлияет на развитие этой важной отрасли.

Кроме того, будет облегчен доступ россиян к халяльной продукции из Казахстана. Российские товары также проще будет приобрести в Казахстане. Результатом этой работы станет рост российско-казахстанского товарооборота.