© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В последние годы из-за увеличения спроса халяльный туризм развивается быстрыми темпами, как за рубежом, так и в России. Многие мусульмане при выборе места для отдыха хотят проживать в отелях, соответствующих требованиям ислама, а также посещать достопримечательности, способствующие духовному развитию.

Что такое халяльный туризм?

Халяльный туризм предоставляет мусульманам возможность отдыхать в соответствии с нормами ислама:

халяльное питание с обязательным отсутствием алкоголя

отдыхающим должны предоставляться помещения для молитвы или мечети в шаговой доступности

отдельные для женщин и мужчин пляжи, бассейны, спа-салоны и фитнес-залы

форма обслуживающего персонала должна быть сдержанной

интерьер отелей не должен содержать предметов или украшений, несовместимых с исламской этикой

в отелях должны отсутствовать развлечения, недопустимые для мусульман.

Есть и другие нюансы, касающиеся исламских телеканалов, наличия Корана, киблы и ковриков для намаза в номерах. Словом, речь идет не только о качественном отдыхе, но и об удовлетворении духовных потребностей приверженцев мусульманской веры.

5 направлений халяльного туризма в 2023 году

Турция

Турция давно стала наиболее популярным местом халяльного отдыха. И это связано не только с тем, что Стамбул давно не покидает топ-10 самых посещаемых городов мира. В Турции огромное внимание уделяется развитию и совершенствованию халяльного туризма. Поскольку мусульманские семьи приезжают на отдых обычно семьями, в Турции они находят все, что необходимо: сервис по правилам халяль, прекрасные пляжи и природные достопримечательности, города с богатым культурным и историческим наследием. Плюс здесь огромное количество халяльных ресторанов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мальдивы

Поскольку на Мальдивах, которые очень популярны и среди путешественников-немусульман, ислам - государственная религия, эти острова очень популярны у мусульманских семей. Красота и гостеприимство этой страны делают ее одним из наиболее популярных туристических направлений во всем мире. Там есть множество халяльных отелей, а в этом году откроется первый в стране полностью халяльный остров-курорт Гаакошибе.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Индонезия

Поскольку Индонезия - крупнейшая по численности мусульманская страна, халяль-френдли туризм здесь также постоянно развивается. В Индонезии почти 18 тысяч островов, и путешественники со всего мира возвращаются туда снова и снова. Всего в 40 км к востоку от Бали, самого популярного малайского острова, находится остров Ломбок, также известный как "остров тысячи мечетей". Он просто идеально подходит для отдыха представителей мусульманской веры. В шумной Джакарте или на других островах, таких как Раджа Ампат, Нуса-Пенида или острова Гили, найдется множество мест для качественного отдыха, не противоречащего принципам ислама.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Таиланд

Хотя таиландский Бангкок известен во всем мире как город с бурлящей ночной жизнью, барами и вечеринками, это также одно из лучших халяль-френдли направлений. В Таиланде есть все удобства, необходимые для халяльного туризма. Это связано с тем, что ислам является второй по числу верующих религией после буддизма в Таиланде, где около 12% населения составляют мусульмане. Кроме того, чем дальше на юг страны вы продвигаетесь, тем больше там мусульман, поскольку южный Таиланд граничит с Малайзией.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сингапур

Так как город-государство Сингапур - плавильный котел разнообразных культур, там нет главной официальной религии, хотя почти треть населения исповедует буддизм. При этом страна очень популярна у мусульманских путешественников. Здесь множество мечетей (более 15% населения исповедует ислам) и халяльных ресторанов. Самая главная мечеть страны - мечеть Султана - была построена в 1824-1826 годах.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Египте, Азербайджане, ОАЭ, Саудовской Аравии, Малайзии, Марокко и Тунисе также есть множество предложений в рамках халяль-туризма.

Халяльный туризм в России

В России также планируется развитие халяльного туризма. Работа в этом направлении началась в 2015 году. Поскольку спрос на халяльные услуги растет, то о намерении заполнить эту нишу сообщают в разных регионах: в Дагестане, Чечне, Башкортостане и Татарстане. Кроме того, что в РФ проживает более 20 млн мусульман, поток туристов-мусульман, приезжающих в Россию, также увеличивается. Поэтому халяль-отели есть не только в регионах с преобладающим мусульманским населением, но и в городах с большим турпотоком, таких как Москва, Санкт-Петербург и Сочи.