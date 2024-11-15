Иран приветствовал перемирие между Израилем и Ливаном

Иранский МИД приветствует соглашение о прекращении огня, достигнутое Израилем и Ливаном. Также Иран выражает поддержку ливанскому правительству.

В Тегеране приветствует соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном, соответствующее заявление опубликовало сегодня министерство иностранных дел ИРИ.

"Представитель министерства иностранных дел (Эсмаил Багаи) приветствует новость о прекращении агрессии сионистского режима против Ливана, но подчеркивает неизменность позиции исламской республики в отношении поддержки правительства, народа и сопротивления Ливана"

– МИД Ирана

Перемирие вступило в силу ранним утром 27 ноября. Ожидается, что оно будет постоянным.

Ранее прекращения огня приветствовал генсек ООН Антониу Гутерриш.