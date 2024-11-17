В Грузии пошла в рост инфляция

На фоне массовых беспорядков в Грузии начала расти инфляция – самый большой рост показали цены на размещение туристов, алкоголь, табак и образование, говорится в информации Нацстата страны.

Инфляция в Грузии в ноябре 2024 года по сравнению с октябрем выросла на 0,7% и составила 1,3% при целевом показателе 0,3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).

В прошлом месяце годовая инфляция (октябрь 2024 года к октябрю 2023 года) в Грузии вписывалась в целевой показатель и составляла 0,3%, напоминает Sputnik Грузия.

Самый большой рост в 7,1% в минувшем месяце показали цены на размещение в гостиницах и ресторанах, на 5,1% подорожали алкоголь и табак, Как ни странно – на 4,9% подорожало образование. Затронула инфляция и продукты питания – они выросли в цене на 3,1%, говорится в сообщении Грузстата

Но есть и положительные моменты – значительно, на 12,9%, подешевела связь, на 3,7% снизилась плата за коммунальные услуги, на 2,1% подешевел общественный транспорт.

По сравнению с октябрем в ноябре 2024 года уровень инфляции составил 0,7%.