Житель Кисловодска установил рекорд России по плаванию

Илья Стариков из Кисловодска преодолел водную эстафету на Кубке России лучше всех в стране. Представитель Ставропольского края также поставил новый рекорд.

Пловец из Кисловодска Илья Стариков поставил рекорд России в смешанной эстафете. Новая вершина покорилась спортсмену в рамках Кубка России по плаванию. Об этом рассказал мэр города Евгений Моисеев

"Илья Стариков с блеском завоевал золотую медаль в смешанной эстафете 4х50 метров и установил новый рекорд России в категории «Мастерс». Также в копилке нашего тренера 2 серебряные медали на дистанциях 100 и 50 метров брассом"

– Евгений Моисеев

Отмечается, что Илья Стариков работает инструктором по плаванию во дворце спорта Кисловодска.

В турнире приняли участие более 1 тыс спортсменов из разных регионов страны.