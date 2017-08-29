Глава ПНД опроверг миллионы фальшивых долларов в Турции

Турецкий политик, глава Партии нацдвижения Девлет Бахчели охарактеризовал как фейк информацию о том, что в Турции разошлись и до сих пор не изъяты 600 млн поддельных долларов.

Председатель одной из самых крупных партий в Турции, Партии национального движения, которая участвует в альянсе с правящей ПСР, Девлет Бахчели призвал не верить слухам о множестве фальшивых долларовых купюр, которые попали в Турцию в недавнее время.

"Новости о том, что за последние дни на рынок попало фальшивых денег на сумму около $600 млн, являются ложью, манипуляцией и попыткой отвлечь внимание"

– политик

Бахчели уверен, что распространение этих слухов представляет собой не что иное, как операцию против Турции. В результате нее вспыхнула паника, прекратили работу обменники.

Поэтому политик призвал жителей и гостей страны не волноваться, так как именно выбить их из равновесия и стремятся организаторы этой операции.

Обязанности властей, уверен Бахчели, вести борьбу с фейками, а именно найти виновных и наказать их.