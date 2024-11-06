В Турции нашли миллиард фальшивых долларов

В Турции повсеместно отказываются от доллара, точнее, от американских купюр номиналом в 50 и 100 долларов. Правоохранительные органы страны предполагают, что в республике около миллиарда фальшивых долларов, отличить которые от настоящих непросто даже экспертам. Откуда в Турции фальшивые деньги и чем это грозит?

Что случилось с долларом в Турции?

На этой неделе в турецких СМИ появилась информация о том, что страну наводнила поддельная валюта: сотни миллионов в фальшивых купюрах по 50 и 100 долларов. Пункты обмена валют, а также банки во многих городах, в том числе Стамбуле, Анталии и Измире, отказываются принимать американскую валюту указанного номинала, прокуратура начала расследование. Многие магазины Большого базара в Стамбуле повесили на дверях объявления, гласящие, что они не принимают доллары. Торговцы жалуются, что они не могут отличить фальшивые банкноты от настоящих.

Когда и где были обнаружены фальшивые доллары?

Фальшивые доллары циркулируют по стране на протяжении полутора месяцев, а впервые они были замечены в Анталии при попытке неуказанными лицами обменять поддельные банкноты на криптовалюту. В ноябре Ассоциация банков Турции сообщила, что в нескольких банках были обнаружены фальшивые банкноты, притом настолько хорошего качества, что они проходят проверку на счетчике банкнот.

Что говорят власти?

Фальшивые доллары спровоцировали недовольство оппозиции. Республиканская народная партия потребовала от министра финансов страны Мехмета Шимшека сообщить о масштабах катастрофы и источнике поддельных купюр. В свою очередь Центральный банк заявил, что работает с правоохранительными органами над решением проблемы, а также информирует банки о проблеме. Кроме того, ведется работа по обновлению оборудования, в том числе банкоматов, для выявления поддельных долларов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Откуда взялись поддельные доллары?

По сообщениям местных СМИ, фальшивые купюры в 50 и 100 долларов - это контрабанда, попавшая в Турцию по нелегальным маршрутам с юго-восточной границы: из Сирии и Ирака через провинцию Газиантеп. Мустафа Унвер, президент Ассоциации лицензированных обменных пунктов Турции заявил, что фальшивые банкноты попадают в страну в основном с Ближнего Востока, Азии и Балкан, а распространяются через Большой базар в Стамбуле. Изначально считалось, что на рынок попало около $ 600 млн фальшивок, однако, согласно новой информации, сумма может превышать миллиард долларов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Проблема не только с долларами?

Правоохранительные органы Турции также обнаружили и изъяли более 3,5 млн поддельных евро во время рейда в районах Фатих и Зейтинбурну в Стамбуле. Помимо купюр было найдено оборудование, на котором печатались поддельные деньги, и формы с водяными знаками. В результате проведенной операции был задержан один подозреваемый.

Фальшивые деньги в Турции всплывают не в первый раз. В июне прошлого года турецкая полиция изъяла миллиард поддельных долларов в Стамбуле, и арестовала шестерых участников мошеннической операции, в том числе выходцев из Ганы и Швеции. Эти деньги предполагалось отправить в страны Африки.

Что будет с долларами в Турции?

В настоящее время власти призывают граждан внимательно изучить американскую валюту, которая у них есть, и сообщать о подозрительных купюрах в правоохранительные органы, ведь сознательное использование фальшивых купюр в Турции карается лишением свободы от двух до 12 лет. Полиция предоставила рекомендации по обнаружению поддельных банкнот. Скорее всего, ситуация урегулируется после того, как будут изъяты все поддельные деньги и обновлено программное обеспечение банкоматов, через которые фальшивые купюры распространились по стране.