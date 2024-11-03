Вестник Кавказа

Россия и Иран убрали доллар из взаиморасчетов

Россия и Иран убрали доллар из взаиморасчетов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва и Тегеран совершили полный переход на нацвалюты в расчетах друг с другом и исключили из них доллар. Это стало возможно благодаря валютному соглашению.

Американский доллар исключен из взаимных расчетов России и Ирана. Обе страны перешли на национальные валюты, рассказал руководитель Центробанка ИРИ Мохаммад Реза Фарзин.

«Мы заключили с Россией валютное соглашение и полностью исключили доллар. Теперь торгуем только рублями и риалами»

- Мохаммад Реза Фарзин

Он передал, что страны уже договорились о валютном курсе, что будет использоваться во время операций.

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