Россия и Иран убрали доллар из взаиморасчетов

Москва и Тегеран совершили полный переход на нацвалюты в расчетах друг с другом и исключили из них доллар. Это стало возможно благодаря валютному соглашению.

Американский доллар исключен из взаимных расчетов России и Ирана. Обе страны перешли на национальные валюты, рассказал руководитель Центробанка ИРИ Мохаммад Реза Фарзин.

«Мы заключили с Россией валютное соглашение и полностью исключили доллар. Теперь торгуем только рублями и риалами»

- Мохаммад Реза Фарзин

Он передал, что страны уже договорились о валютном курсе, что будет использоваться во время операций.