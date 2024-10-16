Вестник Кавказа

Независимую от доллара платежную систему разрабатывают в БРИКС

Флаги стран БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В БРИКС приступили к созданию альтернативного платежного механизма, который включает в себя межбанковские расчеты в нацвалютах и системы страхования. Таким образом в объединении хотят снизить свою зависимость от доллара и уменьшить экономические риски.

Страны БРИКС завершили разработку рекомендаций по созданию альтернативных платежных систем. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

В интервью TV BRICS он подчеркнул, что данный вопрос был одним из центральных на состоявшемся недавно саммите в Казани и на встречах глав Минфинов и руководителей Центробанков стран-участниц в течение года.

"Разработаны пока предварительные рекомендации, но они уже дают возможность начать формирование надежной, устойчивой и долгосрочной системы. Уверен, что Бразилия как следующий председатель продолжит эту работу"

– Сергей Лавров

Министр подчеркнул, что новая платежная система необходима в связи с тем, что доллар стал все чаще использоваться в качестве агрессивного инструмента в мировой экономике. Он добавил, что параллельная платежная система будет защищена от этих рисков.

Руководитель внешнеполитического ведомства при этом указал на то, что альтернативный платежный механизм не направлен против существующей мировой финансовой системы.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов обращал внимание на то, что новая платeжная структура будет использовать цифровые финансовые активы и систему передачи финансовых сообщений.

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