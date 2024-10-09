Вестник Кавказа

Казахстан не будет вступать в БРИКС в обозримой перспективе

Касым-Жомарт Токаев
© Фото: сайт президента Казахстана
В Казахстане не спешат присоединяться к БРИКС. Власти страны не исключают этого в будущем, но время делать этого не планируют.

Казахстан воздержится от вступления в БРИКС в обозримой перспективе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента республики.

Берик Уали акцентировал внимание на том, что Касым-Жомарт Токаев получал ряд предложений о присоединении к БРИКС.

Он пояснил, что глава государства рассматривает эти предложения, после чего поручает профильным ведомствам провести анализ на предмет их соответствия национальным интересам.

Уали добавил, что на сегодняшний день президент РК отдает приоритет ООН.

На нежелание вступать в ближайшее время в БРИКС отреагировали в Кремле. Как отметил пресс-секретарь российского президента, РФ уважает выбор властей Казахстана.

"Казахстан – наш друг, наш стратегический партнер, наш союзник. Мы дорожим нашими отношениями. Это первое. И поэтому, конечно, Казахстан сам принимает решение о формате своего участия в тех или иных организациях"

– Дмитрий Песков

Он также указал на то, что БРИКС – не замена ООН.

"Наоборот – это объединение, которое дополняет ООН и никоим образом не противоречит характеру ООН"

– представитель Кремля

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