Шри-Ланка хочет вступить в БРИКС

Еще одна страна хочет стать членом в БРИКС в рамках будущего саммита в Татарстане. В этот раз желание высказала Шри-Ланка.

Шри-Ланка планирует подать официальную заявку на членство в БРИКС и Новый банк развития организации на казанском саммите, рассказал руководитель МИД страны Виджита Херат.

«Шри-Ланка решила подать заявку на вступление в БРИКС и Новый банк развития. Я уже направил письма своим коллегам в государствах - членах БРИКС с просьбой о поддержке»

- Виджита Херат

Он подчеркнул, что новый президент Шри-Ланки и он сам не будут иметь возможность поучаствовать в мероприятии, так как им предстоит провести выборы в парламент. Островное государство в Казани будет представлять заместитель главы внешнеполитического ведомства.

Отметим, что столица Татарстана примет саммит БРИКС 22-24 октября.