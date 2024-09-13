Почему БРИКС стал популярным? Ответ Путина

Владимир Путин сказал, что страны, стремящиеся в БРИКС, хотят равноправного мироустройства. Он добавил, что глобальный рост экономики будет сосредоточен в странах.

Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели ответил на вопрос, почему страны стремятся в БРИКС.

Глава государства заявил, что страны, которые хотят в БРИКС, видят перспективу в равноправном мироустройстве с уважением к национальным интересам государств.

Президент подчеркнул, что глобальный экономический подъем будет связан не с европейскими странами и Америкой, с государствами-членами БРИКС и желающими вступить в объединение.

"Видят перспективу равноправного взаимодействия с учетом национальных интересов"

- Владимир Путин