Вестник Кавказа

Путин ждет Эрдогана в Казани на саммите БРИКС

Путин ждет Эрдогана в Казани на саммите БРИКС
© Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин ожидает турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите БРИКС. Такое заявление глава государства сделал на встрече с главой парламента Турции.

Российский лидер Владимир Путин ждет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите БРИКС в Казани, об этом российский лидер заявил в ходе встречи с председателем турецкого парламента Нуманом Куртулмушем в Москве.

Прежде всего глава российского государства выразил удовлетворение в связи с тем, как развиваются российско-турецкие отношения – развитие идет по всем направлениям, в том числе активно взаимодействуют парламенты стран.

"Совсем недавно мы с Президентом Турецкой Республики господином Эрдоганом встречались в Астане, в октябре увидимся еще раз в Казани, на саммите БРИКС, у нас с ним запланирована отдельная встреча"

– Путин

Через некоторое время президент вернулся к этой теме. Он попросил Куртулмуша передать "самые наилучшие пожелания" главе турецкого государства. Кроме того, Путин напомнил, что ждет Эрдогана в Татарстане. Он уточнил, что его встреча с турецким коллегой назначена на 23 октября.

Напомним, ранее стало известно, что Турция хочет вступить в БРИКС. Более того, Анкара уже подала заявку на вступление в организацию. Это подтвердил помощник Путина Юрий Ушаков. Он также сообщил, что речь идет о полноценной заявке. Ушаков добавил, что она находится в процессе рассмотрения.

Отметим, что сотрудничество между Россией и Турцией ведется по ряду направлений. В том числе Россия строит первую в Турции АЭС Аккую. Российская сторона также будет обслуживать ее на протяжении всего срока эксплуатации, который составляет 60 лет. Планируется, что первый энергоблок будет запущен уже в следующем году. Однако из-за задержек с поставками из Германии оборудования компании Siemens сроки могут сдвинуться. Тем не менее, уже сейчас на станции ведутся пуско-наладочные работы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1310 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Путин провел переговоры со спикером парламента Турции

Путин провел переговоры со спикером парламента Турции

Спикер парламента Турции рассчитывает на встречу с Путиным

Спикер парламента Турции рассчитывает на встречу с Путиным

Пашинян получил поздравления с Днем независимости

Пашинян получил поздравления с Днем независимости

Путин согласился на Договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Путин согласился на Договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Путин поздравил главу Ингушетии

Путин поздравил главу Ингушетии

Шойгу совершает необъявленный визит в Иран

Шойгу совершает необъявленный визит в Иран

Путин оценил роль жителей Дагестана в борьбе с терроризмом

Путин оценил роль жителей Дагестана в борьбе с терроризмом

Что даст России и Ирану большой межгосударственный договор?

Что даст России и Ирану большой межгосударственный договор?

Россия открыла новую страницу истории БРИКС

Россия открыла новую страницу истории БРИКС

Путин ждет Пезешкиана в России для подписания нового договора

Путин ждет Пезешкиана в России для подписания нового договора

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы