Путин ждет Эрдогана в Казани на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин ожидает турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите БРИКС. Такое заявление глава государства сделал на встрече с главой парламента Турции.

Российский лидер Владимир Путин ждет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите БРИКС в Казани, об этом российский лидер заявил в ходе встречи с председателем турецкого парламента Нуманом Куртулмушем в Москве.

Прежде всего глава российского государства выразил удовлетворение в связи с тем, как развиваются российско-турецкие отношения – развитие идет по всем направлениям, в том числе активно взаимодействуют парламенты стран.

"Совсем недавно мы с Президентом Турецкой Республики господином Эрдоганом встречались в Астане, в октябре увидимся еще раз в Казани, на саммите БРИКС, у нас с ним запланирована отдельная встреча"

– Путин

Через некоторое время президент вернулся к этой теме. Он попросил Куртулмуша передать "самые наилучшие пожелания" главе турецкого государства. Кроме того, Путин напомнил, что ждет Эрдогана в Татарстане. Он уточнил, что его встреча с турецким коллегой назначена на 23 октября.

Напомним, ранее стало известно, что Турция хочет вступить в БРИКС. Более того, Анкара уже подала заявку на вступление в организацию. Это подтвердил помощник Путина Юрий Ушаков. Он также сообщил, что речь идет о полноценной заявке. Ушаков добавил, что она находится в процессе рассмотрения.

Отметим, что сотрудничество между Россией и Турцией ведется по ряду направлений. В том числе Россия строит первую в Турции АЭС Аккую. Российская сторона также будет обслуживать ее на протяжении всего срока эксплуатации, который составляет 60 лет. Планируется, что первый энергоблок будет запущен уже в следующем году. Однако из-за задержек с поставками из Германии оборудования компании Siemens сроки могут сдвинуться. Тем не менее, уже сейчас на станции ведутся пуско-наладочные работы.