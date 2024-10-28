В КСИР рассказали, на какой глубине иранские военные прячут ракеты

Склады с ракетами в Иране распределены по всей стране. При этом оружие хранится на большой глубине, что затрудняет поражение объектов с воздуха.

Иранская армия хранит ракеты на большой глубине, при этом запасы распределены по всей стране, поведал один из командующих КСИР Амир Али Хаджизаде.

"В Иране немного городов, где нет складов с ракетами. Иранские объекты с ракетами располагаются на глубине в 500 м"

– Амир Али Хаджизаде

Высокопоставленный иранский военный также отметил, что страна обладает столь огромными запасами ракет в разных локациях, что оказать значительное сопротивление крайне трудно.

"Вы видите лишь вершину айсберга"

– Амир Али Хаджизаде

Отметим, что ранее глава Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи пригрозил Израилю и США "сокрушительным ответом". Заявление прозвучало на фоне разговоров о возможном ответном ударе Ирана на израильскую атаку, предпринятую 26 октября, сообщает информационное агентство "Мехр".