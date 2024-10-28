В КСИР рассказали, на какой глубине иранские военные прячут ракеты

Иранская армия хранит ракеты на большой глубине, при этом запасы распределены по всей стране, поведал один из командующих КСИР Амир Али Хаджизаде.
"В Иране немного городов, где нет складов с ракетами. Иранские объекты с ракетами располагаются на глубине в 500 м"
– Амир Али Хаджизаде
Высокопоставленный иранский военный также отметил, что страна обладает столь огромными запасами ракет в разных локациях, что оказать значительное сопротивление крайне трудно.
"Вы видите лишь вершину айсберга"
– Амир Али Хаджизаде
Отметим, что ранее глава Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи пригрозил Израилю и США "сокрушительным ответом". Заявление прозвучало на фоне разговоров о возможном ответном ударе Ирана на израильскую атаку, предпринятую 26 октября, сообщает информационное агентство "Мехр".