Школу имени Нурмагомедова могут закрыть в Махачкале – СМИ

СМИ сообщили о возможном закрытии школы имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале. Летом 2024 года там проводились обыски.

Принадлежащую экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову бойцовскую школу имени тренера Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале могут закрыть.

Как пишет телеграм-издание Mash, на месте школы планируется возвести жилой комплекс. Новый спортзал появится в 2026 году в поселке Новый Хушет возле дагестанской столицы.

Напомним, 27 и 28 июня 2024 года в бойцовском клубе проходили обыски. В зал нагрянули силовики, которые опрашивали спортсменов, а также изучали документы.

Обыски произошли после терактов в Махачкале и Дербенте 23 июня. Тогда сообщалось, что один из убитых боевиков Гаджимурад Кагиров (внесен в перечень террористов и экстремистов) тренировался в школе имени Нурмагомедова.