Хабиб погасил долги – СМИ

Хабиб Нурмагомедов погасил долги перед налоговой. Спортсмен выплатил более 300 млн рублей. Ранее приставы арестовали счета и имущество Хабиба из-за долгов.
Бывший чемпион UFC среди бойцов легкого веса Хабиб Нурмагомедов рассчитался со своими многомиллионными долгами.
Как пишет телеграм-канал SHOT, спортсмен полностью ликвидировал задолженность и выплатил Федеральной налоговой службе 302 млн рублей.
Ранее налоговая заблокировала все счета Хабиба. Под ограничениями оказались его благотворительный фонд и промоушен.
Помимо этом, под арест попали все счета бойца, а также имущество на сумму 79 млн рублей.