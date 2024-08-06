Вестник Кавказа

Хабиб погасил долги – СМИ

Хабиб погасил долги – СМИ
© Фото: соцсети Хабиба Нурмагомедова
Хабиб Нурмагомедов погасил долги перед налоговой. Спортсмен выплатил более 300 млн рублей. Ранее приставы арестовали счета и имущество Хабиба из-за долгов.

Бывший чемпион UFC среди бойцов легкого веса Хабиб Нурмагомедов рассчитался со своими многомиллионными долгами.

Как пишет телеграм-канал SHOT, спортсмен полностью ликвидировал задолженность и выплатил Федеральной налоговой службе 302 млн рублей.

Ранее налоговая заблокировала все счета Хабиба. Под ограничениями оказались его благотворительный фонд и промоушен.

Помимо этом, под арест попали все счета бойца, а также имущество на сумму 79 млн рублей.

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