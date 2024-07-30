Вестник Кавказа

Многомиллионное имущество Хабиба арестовано - СМИ

Многомиллионное имущество Хабиба арестовано - СМИ
© Фото: соцсети Хабиба Нурмагомедова
На имущество Хабиба Нурмагомедова наложен арест. Общая сумма составляет 79 млн рублей. Это произошло из-за долга перед налоговой.

Арест наложили судебные приставы на многомиллионное имущество бывшего чемпиона UFC среди легковесов Хабиба Нурмагомедова.

Как пишет издание Mash, речь идет об имуществе на сумму в 79 млн рублей. Также отмечается, что против спортсмена начато исполнительное производство.

В списке арестованного имущества могут оказаться дом в Дагестане и автопарк из 6 автомобилей, один из которых пытались срочно продать за 16 млн рублей.

Арест имущества экс-бойца смешанных единоборств связан с многомиллионным долгом перед налоговой. Хабиб должен ФНС России более 300 млн рублей.

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