Многомиллионное имущество Хабиба арестовано - СМИ

На имущество Хабиба Нурмагомедова наложен арест. Общая сумма составляет 79 млн рублей. Это произошло из-за долга перед налоговой.

Арест наложили судебные приставы на многомиллионное имущество бывшего чемпиона UFC среди легковесов Хабиба Нурмагомедова.

Как пишет издание Mash, речь идет об имуществе на сумму в 79 млн рублей. Также отмечается, что против спортсмена начато исполнительное производство.

В списке арестованного имущества могут оказаться дом в Дагестане и автопарк из 6 автомобилей, один из которых пытались срочно продать за 16 млн рублей.

Арест имущества экс-бойца смешанных единоборств связан с многомиллионным долгом перед налоговой. Хабиб должен ФНС России более 300 млн рублей.