Именной Mercedes Хабиба выставлен на продажу

Новый хозяин именного автомобиля Mercedes-Benz Хабиба Нурмагомедова срочно продает его за 16 млн рублей, опасаясь визита судебных приставов – он готов обменять машину на квартиру в Москве или Махачкале.

Именной Mercedes-Benz AMG GT бывшего чемпиона UFC из Дагестана Хабиба Нурмагомедова срочно продают за 16 млн рублей из-за судебных приставов, сообщает Telegram-канал Mash.

"В 2016 году Хабиб получил машину в подарок от дагестанского бизнесмена Зиавудина Магомедова. Позже предпринимателя осудили на 18,5 года за хищение 11 млрд рублей. Боец UFС, по информации Telegram-канала, был собственником автомобиля до 2022 года, но налог за нее не платил. За это время он задолжал более 600 тыс рублей"

- Mash

Машину у спортсмена купил его поклонник, но переоформлять его на себя не стал, чтобы оставить в документах имя легендарного хозяина, а сам автомобиль все это время стоял в гараже. Однако когда судебные приставы начали искать имущество бойца, новый его владелец не стал рисковать и решил продать машину.

Стартовая цена именного "Мерседеса" составляла 20 млн рублей, однако позже новый хозяин снизил ее до 16 млн и сообщил, что готов обменять "железного коня" на "трешку" в Махачкале или "однушку" в Москве, пишет Telegram-канал.