Вестник Кавказа

Приставы пришли к Хабибу за долгами

Нурмагомедов
© Фото: соцсети спортсмена
Началось взыскание по суду долгов с дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова. Он оказался долен сумму, превышающую 79 млн рублей.

Приставы начали взыскание долга с прославленного бойца ММА Хабиба Нурмагомедова в судебном порядке. Напомним, что долг «дагестанского орла» превысил 79 млн рублей.

«Должник: Нурмагомедов Хабиб Абдулманапович. 20.09.1988. Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности: взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных): 79 376 334,14 рублей»

– базы ФССП

Какая именно деятельность спортсмена привела к накоплению внушительной суммы долга в базе не указано.

Отмечается также, что у Нурмагомедова было время для закрытия долга добровольно, но он этой возможностью не воспользовался.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1440 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Хабиб может стать амбассадором ФК «Динамо»

Хабиб может стать амбассадором ФК «Динамо»

Долги Хабиба подтвердили в ФНС

Долги Хабиба подтвердили в ФНС

Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова – СМИ

Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова – СМИ

Нурмагомедов обратился к жителям Дагестана

Нурмагомедов обратился к жителям Дагестана

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы