Приставы пришли к Хабибу за долгами

Началось взыскание по суду долгов с дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова. Он оказался долен сумму, превышающую 79 млн рублей.
Приставы начали взыскание долга с прославленного бойца ММА Хабиба Нурмагомедова в судебном порядке. Напомним, что долг «дагестанского орла» превысил 79 млн рублей.
«Должник: Нурмагомедов Хабиб Абдулманапович. 20.09.1988. Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности: взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных): 79 376 334,14 рублей»
– базы ФССП
Какая именно деятельность спортсмена привела к накоплению внушительной суммы долга в базе не указано.
Отмечается также, что у Нурмагомедова было время для закрытия долга добровольно, но он этой возможностью не воспользовался.