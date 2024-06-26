Вестник Кавказа

Долги Хабиба подтвердили в ФНС

Долги Хабиба подтвердили в ФНС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ФНС заявили, что задолженность Хабиба Нурмагомедова перед налоговой службой связана с неуплатой налогов, пеней и штрафов. Сумма будет взыскана в законном порядке.

Федеральная налоговая служба подтвердила наличие долгов у бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Ответ был получен после запроса журналиста Вадима Тихомирова.

Отмечается, что задолженность Нурмагомедова перед ФНС связана с неуплатой налогов, пеней и штрафов. Это было подтверждено в ходе налоговой проверки еще в 2023 году.

В службе подчеркнули, что у спортсмена было достаточно времени, чтобы погасить долги. В апреле решение вступило в законную силу.

В ФНС добавили, что сумма будет взыскана в установленном законом порядке.

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