Долги Хабиба подтвердили в ФНС

В ФНС заявили, что задолженность Хабиба Нурмагомедова перед налоговой службой связана с неуплатой налогов, пеней и штрафов. Сумма будет взыскана в законном порядке.

Федеральная налоговая служба подтвердила наличие долгов у бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Ответ был получен после запроса журналиста Вадима Тихомирова.

Отмечается, что задолженность Нурмагомедова перед ФНС связана с неуплатой налогов, пеней и штрафов. Это было подтверждено в ходе налоговой проверки еще в 2023 году.

В службе подчеркнули, что у спортсмена было достаточно времени, чтобы погасить долги. В апреле решение вступило в законную силу.

В ФНС добавили, что сумма будет взыскана в установленном законом порядке.