Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова – СМИ

Представители налоговой службы арестовали счета известного бойца Хабиба Нурмагомедова. Причина – долг на крупную сумму.

Счета знаменитого дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова были арестованы. Причина – долг в 297 млн рублей. Об этом пишут Mash и SHOT.

Так, сообщается о закрытии нескольких компаний, организованных спортсменом. В частности, речь идет о туристической фирме «Хикмет тревел», руководство которой предоставило ложные сведения в официальных документах.

Ранее в сети курсировала информация о закрытии лиги боев, принадлежащей спортсмену. В его команде подобные факты опровергли.

В свою очередь, председатель координационного совета наблюдательной комиссии Дагестана отметил, что если долги действительно есть, то они будут оплачены.

«Налоговая, конечно, следит за такими вещами. Если написанное это правда, видимо тут, упущение менеджеров. Попробуй не отчитаться перед налоговой, сразу штрафы приходят. А здесь реально суммы большие. Если налоговая говорит, наверное, у них есть данные. Получается, что надо будет заплатить эту сумму. Я думаю, что Хабиб даст поручения разобраться. Если такая задолженность есть, то оплатят, у него средства позволяют»

– Шамиль Хадулаев – «Матч ТВ»