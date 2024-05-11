Вестник Кавказа

Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова – СМИ

Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители налоговой службы арестовали счета известного бойца Хабиба Нурмагомедова. Причина – долг на крупную сумму.

Счета знаменитого дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова были арестованы. Причина – долг в 297 млн рублей. Об этом пишут Mash и SHOT.

Так, сообщается о закрытии нескольких компаний, организованных спортсменом. В частности, речь идет о туристической фирме «Хикмет тревел», руководство которой предоставило ложные сведения в официальных документах. 

Ранее в сети курсировала информация о закрытии лиги боев, принадлежащей спортсмену. В его команде подобные факты опровергли.

В свою очередь, председатель координационного совета наблюдательной комиссии Дагестана отметил, что если долги действительно есть, то они будут оплачены.

«Налоговая, конечно, следит за такими вещами. Если написанное это правда, видимо тут, упущение менеджеров. Попробуй не отчитаться перед налоговой, сразу штрафы приходят. А здесь реально суммы большие. Если налоговая говорит, наверное, у них есть данные. Получается, что надо будет заплатить эту сумму. Я думаю, что Хабиб даст поручения разобраться. Если такая задолженность есть, то оплатят, у него средства позволяют»

– Шамиль Хадулаев – «Матч ТВ»

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1460 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Дагестане экскаваторщика насмерть засыпало грунтом

В Дагестане экскаваторщика насмерть засыпало грунтом

Меликов осудил нападки на врача из-за пациентки в никабе

Меликов осудил нападки на врача из-за пациентки в никабе

Арестованным братьям Омаровым в Дагестане разрешили получить свои личные вещи

Арестованным братьям Омаровым в Дагестане разрешили получить свои личные вещи

В одном из вузов Дагестана сирийцам помогали мигрировать в ЕС

В одном из вузов Дагестана сирийцам помогали мигрировать в ЕС

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы