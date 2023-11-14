СМИ: Нурмагомедов задолжал ФНС более 300 млн рублей

Экс-чемпион UFC должен налоговой 306 млн рублей. ФНС заблокировал счета EFC и его благотворительного фонда. Дядя Хабиба отрицает данную информацию.

Российский экс-чемпион UFC среди бойцов легкого веса Хабиб Нурмагомедов должен Федеральной налоговой службе 306 млн рублей, пишет издание Mash.

Отмечается, что ведомство начало проверку бизнесов спортсмена и заблокировала счета бойцовской организации EFC, которая связана с ним, а также благотворительного фонда.

Mash передает, что в настоящее время Нурмагомедов вкладывает денежные средства в возведение отелей в Турции и стартапы в Арабские Эмираты. В связи с этим у налоговой появились еще вопросы по деятельности Хабиба.

Однако дядя спортсмена Магомед отрицает информацию о долгах, назвав данные новости фейком.