Вестник Кавказа

Отдых в Турции: турпоток из Казахстана вырос в 2024 году

Кипр
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
Граждане Казахстана стали чаще отдыхать за границей. В этом году уже более 1 млн человек совершили туристические поездки в другие страны. Особым спросом пользуется Турция.

За 11 месяцев этого года в других странах отдохнуло более 1 млн казахстанцев, следует из данных профильного фонда «Туристический агент».

Зарубежные путевки с начала года приобрели 1 002 802 туристов из Казахстана. Турпоток за границу в этом году значительно вырос относительно прошлогоднего - в 2023 году за весь год зарубежные туристические поездки совершили 794 194 человек.

Главное туристическое направление для жителей Казахстана - Турция. Также путешественники выбирают и другие пляжные и экзотические направления, среди них Египет, ОАЭ, Вьетнам, Таиланд, Китай, Грузия, Мальдивы, Катар, Шри-Ланка.

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