Россияне стали чаще болеть гриппом и ОРВИ

В России выросло количество заболевших гриппом и ОРВИ на 5% за последние семь дней. Увеличилось также число больных COVID-19.

Число заразившихся вирусами в России за прошлую неделю увеличилось: гриппом и ОРВИ- на 5%, ковидом – на 7%, передали в Роспотребнадзоре.

«За прошедшую неделю в России количество заболевших гриппом и ОРВИ на 5% выше по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 769,5 тыс. случаев. <…> По итогам 48-й недели в России зарегистрировано более 31,4 тыс. COVID-19, что на 7,4% выше, чем на прошлой неделе»

- Роспотребназдор

В 45 регионах России наблюдается превышение среднего показателя, отметили в ведомстве. На российскую столицу, ее область и Санкт-Петербург приходится почти 18% заболевших. По всей стране активно проходится кампания по вакцинации от гриппа: на данный момент ее получили почти 80 млн человек.