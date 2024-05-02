Вестник Кавказа

В Минздраве назвали лучшее время для прививки от гриппа

В Минздраве назвали лучшее время для прививки от гриппа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России стартует сезонный подъем заболеваемости, чтобы уберечься от гриппа, прививку лучше сделать в начале осени - вакцина даст иммунитет через две недели, сообщает Минздрав.

Лучшее время для того, чтобы пройти вакцинацию против гриппа начинается с сентября, рассказал главный внештатный специалист российского Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Прививаться следует, начиная с сентября, до эпидемического подъема заболеваемости, поскольку иммунитет вырабатывается организмом не сразу, а через 14 дней после прививки и сохраняется до года"

– специалист

Гражданам доступны несколько отечественных вакцин в 2024 году, они эффективны от всех актуальных вирусов гриппа и безопасны.

Грипп часто приводит к осложнениям, избежать которых поможет прививка, напомнил Чуланов.

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