В Минздраве назвали лучшее время для прививки от гриппа

В России стартует сезонный подъем заболеваемости, чтобы уберечься от гриппа, прививку лучше сделать в начале осени - вакцина даст иммунитет через две недели, сообщает Минздрав.

Лучшее время для того, чтобы пройти вакцинацию против гриппа начинается с сентября, рассказал главный внештатный специалист российского Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Прививаться следует, начиная с сентября, до эпидемического подъема заболеваемости, поскольку иммунитет вырабатывается организмом не сразу, а через 14 дней после прививки и сохраняется до года"

– специалист

Гражданам доступны несколько отечественных вакцин в 2024 году, они эффективны от всех актуальных вирусов гриппа и безопасны.

Грипп часто приводит к осложнениям, избежать которых поможет прививка, напомнил Чуланов.