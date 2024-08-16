Грипп 2024: когда начнется подъем заболеваемости в России?

В Роспотребнадзоре дали прогноз по срокам подъема заболеваемости гриппом. Ожидается, что в этом году грипп придет позже обычно.

В России заболеваемость гриппом в этом сезоне придет позже традиционных сроков, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Летом этого года мы не регистрировали групповых случаев заболевания гриппом. Это позволяет предположить, что начало подъема заболеваемости наступит чуть позднее, чем в прошлом году. Скорее всего, это будет конец ноября - декабрь"

– Анна Попова

Ранее в стране стартовала прививочная кампания против гриппа, россиянам доступны несколько отечественных вакцин.

Регионы до конца текущего месяца должны оценить, насколько больницы готовы встретить сезонный подъем заболеваемости, уточнила она в беседе с РИА Новости.