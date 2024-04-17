Вестник Кавказа

Минздрав: для вакцинации от гриппа отгружен 21 млн доз вакцин

Минздрав: для вакцинации от гриппа отгружен 21 млн доз вакцин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России начинается прививочная кампания против гриппа. Отгружено уже свыше 20 млн доз отечественных вакцин, рассказали в Минздраве.

В России для борьбы с гриппом в осеннем сезоне 2024 года отгружено уже порядка 21 млн доз вакцин.

"Мы готовимся, вакцины против гриппа поступают, по гриппу больше 20 млн доз отгружено"

– глава Минздрава Михаил Мурашко

В начале осени традиционно начинается подъем заболеваемости различными респираторными заболеваниями, прививку от гриппа лучше сделать до того, как эпидобстановка ухудшится.

Холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» в этом году поставит свыше 70 млн доз вакцин. На первом этапе российские регионы уже получили 21,2 млн доз. Все препараты - отечественные, среди них «Ультрикс Квадри», «Совигрипп» и «Флю-М».

Отметим, что в Подмосковье прививочная кампания уже стартовала.

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