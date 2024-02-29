Вестник Кавказа

Новый высокопатогенный грипп угрожает миру

Новый высокопатогенный грипп угрожает миру
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый опасный вариант вируса гриппа может появиться в ближайшее время. В Роспотребнадзоре отмечают нестабильную эпидемиологическую ситуацию в мире.

Угроза появления новых опасных вирусов растет, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мониторинг и анализ биологических рисков показывают, что угрозы глобальной биологической безопасности растут <...>. Эпидемиологическая обстановка в мире нестабильная. Высок риск появления нового высокопатогенного вируса гриппа"

– глава ведомства

В последние месяцы в ряде стран, в том числе европейских, фиксируются случаи вируса гриппа птиц у людей. С прошлого года растет число случаев различных опасных лихорадок, среди которых лихорадка Эбола, лихорадка Денге и другие.

В РФ сегодня ситуация по сезонным заболеваниям стабильная, в основном россияне болеют ОРВИ, пациентов с диагнозом "грипп" немного.

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