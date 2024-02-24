Роспотребнадзор опроверг эпидемию ротовируса на курортах КЧР

Эпидемиологическая обстановка на курортах КЧР не превышает допустимый порог. Такое заявление сделали в управлении Роспотребнадзора региона, отвечая на жалобы туристов.
Уточняется, что проверка была проведена на объектах общественного питания.
"Выявленный показатель даже не приближен к эпидпорогу и исключает наличие на наших курортах какой-либо эпидемии"
– Роспотребнадзор КЧР
Сообщается, что сейчас ведомство проводит расследование по нескольким жалобам от отдыхающих.
Также осуществлена проверка воды из водопровода и питьевой. Она также отвечает всем санитарным нормам.
"В настоящее время у нас на рассмотрении находятся семь жалоб от туристов, посетивших горнолыжные курорты Архыз и Домбай в период январь - февраль 2024 года. <...> Мы внимательно относимся к жалобам туристов и по данным обращениям возбуждены и проводятся санитарно-эпидемиологические расследования"
- Роспотребнадзор КЧР