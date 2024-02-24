Вестник Кавказа

Роспотребнадзор опроверг эпидемию ротовируса на курортах КЧР

Роспотребнадзор опроверг эпидемию ротовируса на курортах КЧР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проверка горнолыжных курортов Архыза и Домбая не выявила нарушения, которые могли привести к распространению инфекционных заболеваний. Роспотребнадзор продолжает осуществлять расследование в связи с жалобами туристов.

Эпидемиологическая обстановка на курортах КЧР не превышает допустимый порог. Такое заявление сделали в управлении Роспотребнадзора региона, отвечая на жалобы туристов. 

Уточняется, что проверка была проведена на объектах общественного питания. 

"Выявленный показатель даже не приближен к эпидпорогу и исключает наличие на наших курортах какой-либо эпидемии"

 – Роспотребнадзор КЧР 

Сообщается, что сейчас ведомство проводит расследование по нескольким жалобам от отдыхающих. 

Также осуществлена проверка воды из водопровода и питьевой. Она также отвечает всем санитарным нормам. 

"В настоящее время у нас на рассмотрении находятся семь жалоб от туристов, посетивших горнолыжные курорты Архыз и Домбай в период январь - февраль 2024 года. <...> Мы внимательно относимся к жалобам туристов и по данным обращениям возбуждены и проводятся санитарно-эпидемиологические расследования"

- Роспотребнадзор КЧР 

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