Роспотребнадзор опроверг эпидемию ротовируса на курортах КЧР

Проверка горнолыжных курортов Архыза и Домбая не выявила нарушения, которые могли привести к распространению инфекционных заболеваний. Роспотребнадзор продолжает осуществлять расследование в связи с жалобами туристов.

Эпидемиологическая обстановка на курортах КЧР не превышает допустимый порог. Такое заявление сделали в управлении Роспотребнадзора региона, отвечая на жалобы туристов.

Уточняется, что проверка была проведена на объектах общественного питания.

"Выявленный показатель даже не приближен к эпидпорогу и исключает наличие на наших курортах какой-либо эпидемии"

– Роспотребнадзор КЧР

Сообщается, что сейчас ведомство проводит расследование по нескольким жалобам от отдыхающих.

Также осуществлена проверка воды из водопровода и питьевой. Она также отвечает всем санитарным нормам.

"В настоящее время у нас на рассмотрении находятся семь жалоб от туристов, посетивших горнолыжные курорты Архыз и Домбай в период январь - февраль 2024 года. <...> Мы внимательно относимся к жалобам туристов и по данным обращениям возбуждены и проводятся санитарно-эпидемиологические расследования"

- Роспотребнадзор КЧР