Ротавирус настиг гостей Домбая и Архыза

Туристы, приехавшие на курорты Домбай, Архыз и Теберда, заразились ротавирусом. Очагом заболевания стал поселок Домбай. Источником инфекции могла стать привозная вода.

Гости курортов Домбай, Архыз и Теберда, расположенных в Карачаево-Черкесии, массово заболели ротавирусной инфекцией, пишет телеграм-канал Mash.

Очагом заражения стал поселок Домбай, где с конца декабря прошлого года жаловались медикам на вирус. До 30 человек в день обращались к врачам за помощью. Кого-то призвали лечь в больницу, а остальным прописали домашний режим.

По словам медиков, источником инфекции могла стать привозная вода. Гости говорят, что работники некоторых кафе просили не выбрасывать одноразовую пластиковую посуду, так как ее продолжали использовать.