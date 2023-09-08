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Массовое отравление в КЧР может оказаться ротавирусом

Капельница
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Карачаево-Черкесии более 50 человек обратились к медикам с симптомами отравления. Роспотребнадзор взял пробы воды, но не нашел ничего подозрительного. У нескольких "отравившихся" подтвердился ротавирус.

Массовое отравление продолжают расследовать в Карачаево-Черкесии. Подозрение в том, что причиной недомогания жителей стала некачественная вода не подтвердилось.

"Бактериологические методы исследований на различные инфекции дали отрицательные результаты, патогены не выявлены"

– Роспотребнадзор

С симптомами кишечной инфекции в Усть-Джегутинском районе в больницы обратились 53 человека, большинство - 47 человек - дети и подростки. В результате госпитализированы были 30 детей и трое взрослых.

Медики исследуют в лабораториях биоматериалы пациентов. Не все результаты готовы, однако у пяти человек подтверждена ротавирусная инфекция.

Свыше 30 жителей Карачаево-Черкесии попали в больницу с отравлением

Свыше 30 жителей Карачаево-Черкесии попали в больницу с отравлением

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