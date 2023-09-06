Свыше 30 жителей Карачаево-Черкесии попали в больницу с отравлением

27 детей и четверо взрослых госпитализированы в КЧР с симптомами отравления. Есть подозрение, что причиной стала вода.
Более 30 человек в Карачаево-Черкесии поступили в больницы с отравлением.
"По состоянию на 12.00 06.09.2023 г. получены экстренные извещения о 31 случае острой кишечной инфекции, в том числе среди них 27 – лица до 17 лет. Все пострадавшие госпитализированы или получают медицинскую помощь амбулаторно"
– Роспотребнадзор по КЧР
Первые пострадавшие обрались к медикам накануне в Усть-Джегутинском районе республики.
На проверку взяты пробы водопроводной и речной воды.
"Уточняются возможные источники инфекции и пути передачи заболевания"
– Роспотребнадзор