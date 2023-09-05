Странное отравление газом произошло в Казахстане

Опубликовано: 14:26, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почти 10 человек пострадали во время ремонта газовой инфраструктуры в нескольких селах Казахстана. Однако специалисты не обнаружили на месте ЧП никаких утечек.

Восьми сельским жителям понадобилась помощь врачей из-за симптомов газового отравления, о ЧП рассказали в пресс-службе акима Актюбинской области.

Все началось накануне вечером. Из трех сел стали поступать звонки с информацией о ярко выраженном запахе газа.

"По предварительной информации, в результате полной остановки газораспределительной станции Шубарши была проведена плановая остановка для проведения ремонтных работ"

– акимат Актюбинской области

После замены задвижки, согласно правилам, в систему был закачан газ "Одарант" с резким запахом. Тогда-то и начались жалобы.

Газовщики проверили состояние труб в домах в селах Кенкияк и Сарколь, никаких проблем они не выявили.

Несмотря на отсутствие утечек, в селе Кенкияк к врачам пришли 8 человек с симптомами отравления газом.

"Всем оказана первая медицинская помощь, их жизни и здоровью угроз нет"

– власти

По последней информации, акимат контролирует ситуацию.