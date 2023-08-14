В Махачкале взорвался автомобиль с газом

Опубликовано: 12:50, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Искра от наладочных работ привела к взрыву автомобиля с газовым оборудованием в Махачкале. Пострадавший находится в больнице. Его жизнь вне опасности.

Один человек пострадал в результате взрыва автомобиля, перевозившего газовое оборудование, в Махачкале. Пострадавший с многочисленными ожогами был доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Жизнь пострадавшего вне опасности. Взрыв был такой силы, что от взрывной волны рухнула стена близлежащего дома.

«В 09:20 на единую диспетчерскую службу Махачкалы поступил звонок о том, что по адресу: 2-й Гранитный проезд, во дворе дома взорвалась машина, взрывной волной снесло стену»

– пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану

В ведомстве отметили, что по предварительным данным пострадавший проводил работы с болгаркой: искра спровоцировала взрыв находящегося в автомобиле газового оборудования.

По факту продолжается расследование, уточняются детали произошедшего.