Женщина погибла после взрыва газа в Дербенте

Число жертв произошедшего накануне взрыва газа в одном из частных домов Дербента вросло: скончалась женщина. Ранее сообщалось о смерти подростка.
В ожоговом центре в Махачкале скончалась пострадавшая в результате взрыва газа в частном доме в Дербенте.
"Круглосуточная интенсивная терапия и старания врачей, консультировавшихся в том числе и с федеральным центром, к сожалению, не смогли спасти женщину, пострадавшую при взрыве газа в Дербенте. Обширность и глубина ожогов оказались несовместимы с жизнью. Врачи ожогового центра РКБ делают все возможное для спасения мужчины"
– в пресс-служба регионального Минздрава
Ранее сообщалось о том, что в результате хлопка газа в субботу в Дербенте пострадала семья из пяти человек. Один из пострадавших скончался вскоре после случившегося.
Полицейские начали расследование, устанавливаются все обстоятельства трагедии. По факту возбуждено уголовное дело.