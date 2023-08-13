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Женщина погибла после взрыва газа в Дербенте

Женщина погибла после взрыва газа в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Число жертв произошедшего накануне взрыва газа в одном из частных домов Дербента вросло: скончалась женщина. Ранее сообщалось о смерти подростка.

В  ожоговом центре в Махачкале скончалась пострадавшая в результате взрыва газа в частном доме в Дербенте.

"Круглосуточная интенсивная терапия и старания врачей, консультировавшихся в том числе и с федеральным центром, к сожалению, не смогли спасти женщину, пострадавшую при взрыве газа в Дербенте. Обширность и глубина ожогов оказались несовместимы с жизнью. Врачи ожогового центра РКБ делают все возможное для спасения мужчины"

– в пресс-служба регионального Минздрава

Ранее сообщалось о том, что в результате хлопка газа в субботу в Дербенте пострадала семья из пяти человек. Один из пострадавших скончался вскоре после случившегося.

Полицейские начали расследование, устанавливаются все обстоятельства трагедии. По факту возбуждено уголовное дело.

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