Дагестанские врачи не смогли спасти пострадавшего в Дербенте ребенка

Опубликовано: 19:46, 12 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Борьба за жизнь 14-летнего мальчика из дагестанского Дербента, получившего ожоги 95% тела, продолжавшаяся девять часов в ожоговом центре Махачкалы, оказалась безуспешной – ребенок умер.

Дагестанские врачи из столичного ожогового центра сегодня до последнего боролись за жизнь мальчика, получившего тяжелые ожоги при хлопке газа в частном доме в Дербенте, но все их усилия оказались напрасными – он умер в больнице, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Минздрава республики.

" После 9 часов интенсивной терапии, к сожалению, несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти ребенка 14 лет, получившего ожоги при хлопке газа в городе Дербенте. С самого начала состояние его оценивалось как крайне тяжелое, более 95% поражения площади тела, искусственная вентиляция легких"

Минздрав Дагестана

Ребенок и его родители в крайне тяжелом состоянии были доставлены в одоговый центр Махачкалы с обширными ожогами, двое других детей почти не пострадали, их выписали в удовлетворительном состоянии.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что сегодня утром в результате взрыва в двухэтажном частном доме в Дербенте пострадала семья из пяти человек, трое из которых – дети.