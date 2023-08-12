При взрыве газа в доме в Дербенте пострадала семья из пяти человек

Опубликовано: 12:19, 12 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня утром в частном доме Дербента взорвался газ, в результате чего пострадали пять человек. Трое из них находятся в больнице в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

В субботу, 12 августа, в двухэтажном частном доме в Дербенте прогремел взрыв. Об этом информирует ГУ МЧС по Дагестану.

Инцидент произошел на улице Шахбазова в доме №61. В результате взрыва пострадала семья из пяти человек, двое из которых – дети. В больницу доставлены трое пострадавших.

"Ребенок (14 лет) с 95% ожогов поверхности тела сейчас на искусственной вентиляции легких, он в крайне тяжелом состоянии. Двое других взрослых в тяжелом состоянии: у женщины ожоги 90% поверхности тела, а у мужчины - 60% поверхности тела"

– Минздрав Дагестана

В ведомстве отметили, что двое других детей выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии.