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При взрыве газа в доме в Дербенте пострадала семья из пяти человек

При взрыве газа в доме в Дербенте пострадала семья из пяти человек
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня утром в частном доме Дербента взорвался газ, в результате чего пострадали пять человек. Трое из них находятся в больнице в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

В субботу, 12 августа, в двухэтажном частном доме в Дербенте прогремел взрыв. Об этом информирует ГУ МЧС по Дагестану.

Инцидент произошел на улице Шахбазова в доме №61. В результате взрыва пострадала семья из пяти человек, двое из которых – дети. В больницу доставлены трое пострадавших.

"Ребенок (14 лет) с 95% ожогов поверхности тела сейчас на искусственной вентиляции легких, он в крайне тяжелом состоянии. Двое других взрослых в тяжелом состоянии: у женщины ожоги 90% поверхности тела, а у мужчины - 60% поверхности тела"

– Минздрав Дагестана

В ведомстве отметили, что двое других детей выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии.

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