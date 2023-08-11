РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Жители двух сел Дагестана подрались из-за музыки

Жители двух сел Дагестана подрались из-за музыки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане произошел массовый конфликт, в котором приняли участие около ста человек, его причиной стала музыка.

Больше ста жителей двух дагестанских сел в Ногайском районе подрались из-за музыки, сообщило в своем Telegram-канале главное управление МВД по республике.

"Сегодня примерно в 18:30 на территории Ногайского на пустыре стали собираться жители двух окрестных сел, общее число собравшихся - 100 человек. Причиной возникшего конфликта стали взаимные претензии между жителями сел Шумелик и Батыр-Мурза, на место выехали сотрудники полиции для обеспечения безопасности и не допущения эскалации конфликта"

- Telegram-канал МВД по Дагестану

Причины конфликта пока не ясны: то ли одних возмутил репертуар, то ли громкость, однако недовольство переросло в конфликт, и хотя он произошел накануне, разбираться стали уже сегодня, рассказала руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.

На месте конфликт улаживают полицейские, руководство республиканского МВД и представители администрации района.

На Юге России &quot;вычислили&quot; еще одну финансовую пирамиду

На Юге России "вычислили" еще одну финансовую пирамиду

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1120 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version