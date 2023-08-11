Жители двух сел Дагестана подрались из-за музыки

Опубликовано: 23:38, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане произошел массовый конфликт, в котором приняли участие около ста человек, его причиной стала музыка.

Больше ста жителей двух дагестанских сел в Ногайском районе подрались из-за музыки, сообщило в своем Telegram-канале главное управление МВД по республике.

"Сегодня примерно в 18:30 на территории Ногайского на пустыре стали собираться жители двух окрестных сел, общее число собравшихся - 100 человек. Причиной возникшего конфликта стали взаимные претензии между жителями сел Шумелик и Батыр-Мурза, на место выехали сотрудники полиции для обеспечения безопасности и не допущения эскалации конфликта"

- Telegram-канал МВД по Дагестану

Причины конфликта пока не ясны: то ли одних возмутил репертуар, то ли громкость, однако недовольство переросло в конфликт, и хотя он произошел накануне, разбираться стали уже сегодня, рассказала руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.

На месте конфликт улаживают полицейские, руководство республиканского МВД и представители администрации района.