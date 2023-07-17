На Юге России "вычислили" еще одну финансовую пирамиду

Опубликовано: 18:55, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кубанским правоохранителям удалось выйти на создателей очередной финансовой пирамиды, которые за два года успели "обчистить" около 120 человек – они промышляли не только на Кубани, но и в Кемеровской области и на Ставрополье.

Классическую финансовую пирамиду, организаторы которой вовлекали в свой "бизнес" новых вкладчиков не только на Юге России, но и в Кемеровской области, "вычислили" кубанские правоохранители: руководили "бизнесом" пятеро человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Более двух лет обвиняемые выманивали деньги в Краснодарском и Ставропольском краях, Кемеровской области. За это время они получили от 120 граждан свыше 26 млн рублей. Большую часть средств злоумышленники тратили, а остальными поддерживали "черный бизнес" - исполняли часть обязательств перед первыми вкладчиками за счет последующих"

- Краснодарское ГУ МВД России

Любопытно, что держалась структура большей частью на женщинах – в числе организаторов лишь один мужчина. Все они проживали в Краснодаре, Новороссийске и Ставрополе, но сети закинули даже в Кемеровской области, предлагая вкладчикам колоссальные прибыли, а потом оставляли их без денег, передает "Интерфакс".

Все они сейчас под домашним арестом и подпиской о невыезде, ведется следствие.