В сети очередной пирамиды попали почти 900 жителей Крыма и Кубани

Опубликовано: 15:52, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Троим жителям Юга России на созданной ими финансовой пирамиде удалось облапошить почти тысячу земляков – они развели на 380 миллионов рублей доверчивых сограждан, позарившихся на большие проценты и легкие деньги.

Трое жителей Юга России - Кубани, Крыма и Адыгеи - стали фигурантами уголовного дела по обвинению в создании финансовой пирамиды, от деятельности которой пострадали 876 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как установило следствие, 47-летний крымчанин, 37-летний адыгеец и 37-летняя анапчанка организовали финансовую пирамиду. Схема была стандартной – доверчивых земляков завлекали тем, что им обещали астрономические проценты по вкладам в сомнительное предприятие, и таких оказалось много.

"Фигуранты заключали с клиентами договоры о передаче денег, при этом умалчивая, что организация занимается лишь перераспределением вложенных в пирамиду средств. Поэтому, если одни из пайщиков получали компенсацию, то другие несли убытки", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Две фирмы аферистов проработали на Кубани и в Крыму около года, и за это время их хозяева получили от 876 граждан 380 млн рублей, большую часть из которых они тратили, а остальными частично исполняли обязательства перед вкладчиками, - добавили в пресс-службе ведомства.

Сейчас все организаторы финансовой пирамиды находятся под стражей, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", с утвержденным обвинительным заключением оно уже направлено в суд.