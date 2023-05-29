Главу стройфирмы в КБР подозревают в многомиллионном мошенничестве

Опубликовано: 20:51, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кабардино-балкарские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении главы местной строительной фирмы, которого заподозрили в растрате полученных им в кредит 110 миллионов рублей, взятых под залог, как оказалось, уже проданных фирмой квартир.

Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении руководителя строительной фирмы, подозреваемого в крупном кредитном мошенничестве, сообщает МВД по КБР.

В августе 2019 года он попросил у банка кредит на строительство многоквартирного жилого дома в Нальчике. Банк перечислил на расчетный счет организации более 110 млн рублей, которыми руководитель компании распорядился по своему усмотрению, передает "Интерфакс".

Позже стало известно: глава стройфирмы просил займ в банке под залог части будущих квартир, которые он фактически уже продал.

Главе стройфирмы придется в суде ответить за мошенничество в особо крупном размере.