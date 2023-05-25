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Школьный бухгалтер украла миллионы в КБР

Школьный бухгалтер украла миллионы в КБР
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дело об особо крупном мошенничестве расследуется в одном из городов Кабардино-Балкарии. Подозреваемая - главный бухгалтер школы - начисляла себе повышенную зарплату.

Главбух одной из школ подозревается в особо крупном мошенничестве в КБР, о преступлении рассказали в региональном МВД.

Предварительно установлено, что школьный главбух в Баксане на протяжении пяти лет платила сама себе повышенную зарплату. С 2018 года женщина включала заведомо ложные данные в электронные документы, которые готовила для банка.

В итоге до прошлого года подозреваемая присвоила и похитила более 8,6 млн рублей, украв их из госбюджета.

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