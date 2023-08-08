Пожар в астраханской пятиэтажке унес две жизни

Опубликовано: 15:18, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня днем в жилом доме в Астрахани вспыхнули сразу четыре квартиры, избежать жертв спасателям не удалось – в огне погибли два жителя пятиэтажки, еще четверо пострадали, сообщили в МЧС региона.

В одной из жилых пятиэтажек в Астрахани одновременно загорелись сразу четыре квартиры, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"8 августа в 12:48 (11:48 мск) в оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании четырех квартир в Советском районе Астрахани по ул. Адмирала Нахимова"

- МЧС Астраханской области

Пожару сразу был присвоен повышенный ранг сложности – огонь охватил 90 кв м площади, на место возгорания выехали 33 спасателя и семь единиц техники. По прибытии бригады огнеборцев сразу приступили к тушению, однако справились с возгоранием они только через 1 час 40 минут – к 14:20 (13:20 мск), когда пожар был локализован, передпет "Интерфакс".

К сожалению, избежать жертв не удалось: в огне погибли двое человек, еще четверо пострадали. Продолжается проливка пожарища и тушение его отдельных очагов, этим занимаются 23 огнеборца и восемь единиц техники.