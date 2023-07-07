На Волге под Астраханью назревает экологическая катастрофа

Российские экологи бьют тревогу: специалисты Росприроднадзора сегодня обнаружили в Астрахани в Волге огромное нефтяное пятно, площадь которого превышает 60 тысяч квадратных метров и может попасть в Каспийское море.
В Росприроднадзор сегодня поступила информация о крупном загрязнении Волги в районе города Астрахани, сообщает Telegram-канал ведомства.
"Инспекторы провели выездное обследование. На поверхности реки обнаружено большое маслянистое пятно площадью более 60 тыс кв м, также ощущается характерный для нефтепродуктов запах"
- Росприроднадзор
Специалисты взяли пробы на анализ, после проведения их лабораторных исследований будет дана оценка размеру нанесенного реке вреда.
Устанавливаются виновные в нарушении, ситуация находится на контроле ведомства.