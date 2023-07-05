6 достопримечательностей Железноводска проверят на радиацию

Опубликовано: 11:41, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Экологические активисты нашли в Железноводске повышенный уровень радиации. Опасно может быть в районе Курортного парка, пещеры вечной мерзлоты, на горе Железной. Предстоят официальные проверки.

Природные достопримечательности Железноводска проверят на уровень радиации.

"Радиационный фон на территории Железноводска остается спокойным, однако жители курорта начали беспокоиться о повышенном радиационном фоне в районе пещеры вечной мерзлоты. Для получения заключения о безопасности нахождения в данной локации курорта мы закажем специализированную экспертизу"

– градоначальник Евгений Бакулин

Проверку на радиацию пройдут шесть туристических зон курорта:

пещера вечной мерзлоты,

грот,

Курортный парк,

Курортное озеро "30'Ка",

вершина горы Железной,

селитряные скалы.

Ранее экоактивисты рассказали в соцсетях, что обнаружили повышение радиоактивного фона.