В Железноводске восстановят Зеленый театр

Опубликовано: 5:45, 18 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зеленый театр под открытым небом в Железноводске реконструируют. Здесь будут приходить концерты и кинопоказы.

Ныне заброшенный Зеленый театр в ближайшее время будет восстановлен и вновь откроет двери для гостей и жителей Железноводска. Об этом сообщил глава города Евгений Бакулин, отметив, что на сцене летнего театра планируется проводить концерты и кинопоказы.

Здание театра, находящееся в центре города курорта, было возведено более 50 лет назад. В начале 2000-х годов здание театра было заброшено.

"Еще совсем недавно на сцене выступали Вячеслав Малежик, Крис Кельми, а сегодня там растет лес и все, что осталось, - железный каркас. Даже бетонное основание сцены пришло в негодность"

– Евгений Бакулин

Далее градоначальник отметил, что восстановительные работы подарят театру по открытым небом вторую жизнь и позволят гостям и жителям города во время посещения Курортного парка также смотреть кино и слушать музыку.