Отдыхать в Железноводске теперь выгоднее с паспортом 

У туристов в Железноводске появился новый документ – паспорт туриста с личной фотографией его владельца, по которому они могут пройти по достопримечательностям курорта и поставить отметки об их посещении, а в скором времени смогут получить скидки в кафе и ресторанах, сообщил глава города Евгений Бакулин.
"В туристско-информационном центре курортного Железноводска можно получить паспорт туриста"
– Евгений Бакулин
В новом паспорте несколько разделов – это список достопримечательностей с фотографиями, посетив которые, нужно будет поставить отметку в специальной графе.
В скором времени у документа появится еще одна важная функция – при его предъявлении его владелец получит скидку в кафе или ресторане, в администрации курорта уже решают этот вопрос.
Паспорт туриста - отдельный продукт, который дает по-настоящему почувствовать себя частью Железноводска. Это первый паспорт туриста в крае, его оформление займет несколько минут и обойдется всего в 500 рублей, добавил глава Железноводска.