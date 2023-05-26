Отдыхать в Железноводске теперь выгоднее с паспортом 

Опубликовано: 2:41, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдыхающим в ставропольском курортном Кисловодске начали выдавать паспорта туриста – это не только удобный карманный гид по городским достопримечательностям, но и пропуск на них, а также скидочный сертификат для городских объектов питания.

У туристов в Железноводске появился новый документ – паспорт туриста с личной фотографией его владельца, по которому они могут пройти по достопримечательностям курорта и поставить отметки об их посещении, а в скором времени смогут получить скидки в кафе и ресторанах, сообщил глава города Евгений Бакулин.

"В туристско-информационном центре курортного Железноводска можно получить паспорт туриста"

– Евгений Бакулин

В новом паспорте несколько разделов – это список достопримечательностей с фотографиями, посетив которые, нужно будет поставить отметку в специальной графе.

В скором времени у документа появится еще одна важная функция – при его предъявлении его владелец получит скидку в кафе или ресторане, в администрации курорта уже решают этот вопрос.

Паспорт туриста - отдельный продукт, который дает по-настоящему почувствовать себя частью Железноводска. Это первый паспорт туриста в крае, его оформление займет несколько минут и обойдется всего в 500 рублей, добавил глава Железноводска.